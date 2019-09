परिणित चोपड़ा: अक्षय कुमार के फोन में हैं 3000 ऐसे वीडियोज़, आयुष्मान की ये बात परी को नहीं पसंद

Parineeti Chopra: परिणीति चोपड़ा अपने को-स्टार्स के साथ काफी मस्ती मजाक करती हैं। चुलबुली परिणीति चोपड़ा वेब शो Feet Up with the Stars में पहुंचीं तो उन्होंने यहां अपने कई सारे अनुभव शेयर किए। इस बीच परिणीति से सवाल किया गया कि अगर आपके को-स्टार्स के फोन आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप उनके फोन के साथ क्या करेंगे। इसी सवाल के जवाब में परिणीति अपना एक्सपीरिंस शेयर करने लगती हैं। परिणीति अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को लेकर बताती हैं कि वह उनके फोन के साथ क्या करती हैं।

परिणीति ने कहा कि अक्षय कुमार के फोन में लगभग 3000 वीडियोज हैं। परिणीति ने बताया- ‘अक्षय सर के फोन में वैसे वीडियोज होते हैं जैसे फॉर्वर्ड वाले कुछ मीम्स वाले। उन्हें लोगों को अपने फोन पे ऐसे वीडियोज दिखाना बहुत अच्छा लगता है। करीब 3000 से ज्यादा वीडियोज उनके पास पड़े हैं जिनमें से आधे तो खुद मैं देख चुकी हूं।’

इसके अलावा एक्ट्रेस ने बताया कि आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) के साथ भी उनकी बहुत अच्छी जमती है। परिणीति बताती हैं कि आयुष्मान काफी सोलफुल किस्म के पर्सनालिटी हैं। उनके फोन में बहुत सारे गाने हैं। परिणीति ने बताया कि अकसर वह उन्हें गाने सुनने को देते हैं कि- ‘ये भी सुन वो भी सुन। बल्कि मैं बोर हो जाती हूं यार नहीं। तो आयुष्मान के फोन में ये होता है जो मुझे पसंद नहीं आता।’

बता दें, परिणीति ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘केसरी’ में काम किया था। वहीं परिणीति ने आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म ‘मेरी प्यारी बिंदू’ में काम किया था। इन दिनों परिणीति अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ की तरफ ध्यान दे रही हैं।

हाल ही में परिणीति ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की है। अपने इंस्टाग्राम से परी ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया। इस पोस्ट में भावुक होते हुए परी ने लिखा की- ‘7 हफ्तों के बाद मैं लंदन से जा रही हूं। ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ की शूटिंग फिनिश हो गई है। मेरे पास शब्द नहीं हैं कैसे बयां करूं अपनी फीलिंग। यह पहली बार ऐसा है जब किसी फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी उसकी यादें और अहसास मेरे साथ रहेंगे।’

(और Entertainment News पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App