Parineeti-Raghav Engagement: बहन की सगाई के लिए भारत आईं प्रियंका चोपड़ा, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे डिजाइनर मनीष मल्होत्रा

Parineeti-Raghav Engagement: परिणीति चोपड़ा और राघव की सगाई के लिए प्रियंका चोपड़ा दिल्ली आ चुकी हैं। मनीष मल्होत्रा भी दिल्ली आ चुके हैं।

प्रियंका चोपड़ा और मनीष मल्होत्रा परिणीति-राघव की सगाई के लिए पहुंचे (फोटो-इंस्टाग्राम)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram