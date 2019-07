Shahid Kapoor and Parineeti Chopra: शाहिद कपूर की फिल्म ‘कबीर सिंह’ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ रही है। फिल्म की अपार सफलता के कारण उनकी लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी शाहिद संग एक शर्त पर काम करने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल परिणीति चोपड़ा से ट्विटर पर एक सेशन के दौरान एक फैन ने सवाल पूछा कि क्या वह शाहिद कपूर संग काम करना चाहेंगी?

फैन के सवाल के जवाब में परिणीति ने लिखा- 100 प्रतिशत! उम्मीद करती हूं कि हम दोनों को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले। इतना ही नहीं परिणीति ने फैन के सवाल के जवाब में शाहिद को भी टैग किया है। परिणीति चोपड़ा मुंबई के ट्रैफिक में फंस गई थीं और उन्होंने फैन संग सवाल जवाब का सेशन करने का फैसला लिया था। फैन के कई अन्य रोचक सवालों का भी परिणीति ने जवाब दिया।

One hundred percent! I hope we get a good script together@shahidkapoor #AskParineeti https://t.co/8qXEy8tACc

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) July 6, 2019