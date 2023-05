Parineeti-Raghav: सगाई से पहले सजा परिणीति चोपड़ा का घर, तस्वीरें देख लोग बोले-चलो शादी तो पक्की है

Parineeti Chopra-Raghav Chadha Engagement: राघव चड्ढा और परिणीति 13 मई को सगाई कर रहे हैं और इसके लिए एक्ट्रेस का घर सजा दिया गया है।

परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा/ Parineeti Chopra House (फोटो-इंस्टाग्राम)

