प्रियंका चोपड़ा की शादी में जूते चुराएंगी बहन परिणीति, जीजू निक संग हुई डील

Priyanka Chopra, Nick Jonas Engagement: बॉलीवुड से हॉलीवुड में जंप मारने वाली ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस का रोका हो चुका है। निक ने प्रियंका के जन्मदिन के खास मौके पर उन्हें प्रपोज किया था। इसे बाद 18 अगस्त को मुंबई में प्रियंका और निक ने शादी से पहले रोका कर लिया है। प्रियंका और निक की सगाई के वक्त निक जोनस के माता-पिता भी पूजा में शामिल हुए। निक ने इस दौरान भारतीय परिधान पहने हुए थे। जहां प्रियंका ने पीले रंग का सूट पहना था। निक जोनस क्रीम कलर के कुर्ते पजामे में नजर आए। निक और प्रियंका ने इस खास अवसर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

बहन की शादी के प्लान्स पर बात करते हुए परिणीति ने कहा कि उन्होंने तो शादी में जूते चोरी करने को लेकर प्लान भी बना लिया है। दरअसल, एक फैन ने सोशल मीडिया पर परिणीति से सवाल किया कि क्या परिणीति निक जोनस के जूते भी चुराएंगी। ऐसे में परिणीति ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- ‘हां बिलकुल, मैंने तो उनसे डील भी कर ली है। और इस बात की गवाब प्रियंका चोपड़ा हैं।’ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका और निक की शादी उनकी फिल्म The Sky is Pink की शूटिंग के खत्म होने के बाद होगी।

OF COURSEE!!! Already started negotiating my deal with him. And she’s my witness @priyankachopra https://t.co/N4UoKlMV60

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) August 20, 2018