कैटरीना कैफ को इस वक्त उनके पोस्टपार्टम लुक के लिए ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार में ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई है। सलमान ने मां बनने के बाद महिलाओं के बड़े वजन का मजाक बनाने वालों को खरी खोटी सुनाई थी। जिसके बाद ऋचा चड्ढा और तमाम सितारों ने उनके इस कदम की तारीफ की। इसके बाद अब परिणीति चोपड़ा ने भी कैटरीना को ट्रोल करने वालों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है

परिणीति चोपड़ा खुद अक्तूबर 2025 में मां बनी थीं। अब जूम को दिए इंटरव्यू में परिणीति ने कहा कि प्रेग्नेंसी और बच्चे को जन्म देने के बाद शरीर में होने वाले बदलावों को नकारात्मक नजरिए से देखना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला के शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स हैं तो उन्हें शर्म की चीज नहीं, बल्कि बच्चे को जन्म देने की खूबसूरत निशानी के तौर पर देखा जाना चाहिए।

एक्ट्रेस ने कहा, “मैं अपने स्ट्रेच मार्क्स को देखकर सोचती हूं कि मेरे शरीर पर ये निशान इसलिए हैं क्योंकि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आखिर कब से स्ट्रेच मार्क्स या शरीर में आया कोई बदलाव नकारात्मक हो गया?”

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उन्होंने आगे कहा कि किसी पोस्टपार्टम महिला से यह कहना कि बच्चे को जन्म दिए छह महीने हो गए हैं और अब उसे पहले जैसी स्थिति में लौट आना चाहिए, बिल्कुल गलत है। परिणीति ने लोगों से ऐसी बातों को नजरअंदाज करने की अपील की।

कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भी बोलीं परिणीति

कैटरीना कैफ की हालिया ट्रोलिंग पर बात करते हुए परिणीति ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर होने वाली ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देतीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी, परिवार और दोस्तों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी लगता है और अनजान लोगों की बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

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परिणीति ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि खासकर पोस्टपार्टम महिलाओं के शरीर को लेकर बात ही क्यों की जाती है। उनके मुताबिक, अगर किसी महिला के शरीर में बच्चे को जन्म देने के कारण बदलाव आए हैं, तो उसे नकारात्मक क्यों माना जाए।

उन्होंने कहा, “अगर किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और उसके शरीर पर उसके सबूत हैं, तो यह खूबसूरत बात है। नौ महीने तक बच्चे को अपने अंदर रखने के लिए शरीर में बदलाव होना जरूरी है। फिर वजन जैसी चीज को नकारात्मक तरीके से क्यों देखा जाता है?”

इससे पहले सलमान खान ने भी ‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ में कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रेग्नेंसी के बाद हर किसी का वजन बढ़ता है और जब कैटरीना दोबारा शूटिंग शुरू करेंगी तो वह धीरे-धीरे फिटनेस पर लौट आएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल कैटरीना अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हैं।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अक्टूबर 2025 में अपने पहले बेटे नीर का स्वागत किया था, जबकि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल नवंबर 2025 में बेटे विहान के माता-पिता बने।

वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा जल्द ही वेब सीरीज ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ में नजर आएंगी। यह सीरीज 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज होगी।