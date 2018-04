VIDEO: परीनीति चोपड़ा को अर्जुन कपूर ने क्यों कहा ‘बेटी’?

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म “नमस्ते इंग्लैंड” की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान अर्जुन कपूर ने परिणीति चोपड़ा की खिंचाई करते हुए उन्हें बेटी कहा। चलिए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। असल में अर्जुन कपूर ने कुछ ही दिन पहले फिल्म “नमस्ते इंग्लैंड” के उनकी और परिणीति के फर्स्ट लुक की तस्वीरें जारी की थीं और अब परिणीति चोपड़ा ने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है और यह वीडियो फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। वीडियो के कैप्शन में परिणीति ने लिखा- शोले नहीं देखने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया है।

अर्जुन के लिए परिणीति ने लिखा- बाबा मुझे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परिणीति ने ऐसा क्यों लिखा? तो आपको बता दें कि वीडियो में अर्जुन कपूर परिणीति से फिल्म ‘शोले’ के गब्बर वाले अंदाज में कह रहे हैं- “ये एसी मुझे देदे ठाकुर।” इस पर परिणीति कहती हैं- गब्बर कौन है? जवाब में अर्जुन कपूर कहते हैं- शोले देखो बेटी। इस पर परिणीति हंस जाती हैं और कहती हैं कि मैंने शोले देखी है। परिणीति के जवाब पर अर्जुन भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि झूठ मत बोलो तुमने सिर्फ हेमा जी की एक्टिंग देखी है।

MI vs CSK Cricket Streaming, IPL 2018 Streaming: इस तरह मोबाइल पर देखें MI vs CSK मैच का सीधा प्रसारण

Falsely accused of not watching Sholay. Baba is trying to frame me. @arjunk26 #NamasteEngland pic.twitter.com/vAYoPnAZ9X

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) April 5, 2018