अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘परी’ के ट्रेलर पर विराट कोहली ने दिया ये मजेदार रिएक्शन

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म ‘परी’ को लेकर सुर्खियों में हैं। अनुष्का शर्मा की फिल्म परी अपने नाम से बिल्कुल अलग एक हॉरर फिल्म है। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर बेहद डरावना है। फिल्म के ट्रेलर में कई जगह डर की वजह से आपकी आंखे भी बंद हो जाती हैं। अनुष्का की फिल्म ‘परी’के ट्रेलर में विराट कोहली ने मजेदार रिएक्शन दिया है। कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा वह इस तरह के अवतार में अनुष्का शर्मा को देखने के लिए उत्साहित हैं। अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पिछले साल शादी के बंधन में बंधे थे। अनुष्का शर्मा की फिल्म परी शादी के बाद पहली रिलीज है। फिल्म ‘परी’ 2 मार्च को रिलीज होने जा रही है।

विराट कोहली ने फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा, मैं माय वन एंड ओनली को इस अवतार में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इससे पहले मैंने नहीं देखा। इंतजार नहीं होता। इसके साथ ही विराट कोहली ने इमोजी का भी इस्तेमाल किया। यह मौका नहीं है जब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। विराट कोहली इसके पहले भी अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस के तले बनीं फिल्म ‘NH 10’ को ट्विटर पर प्रमोट कर चुके हैं।

Can’t wait to watch my one and only in an avatar never seen before and I’m blown away already . Can’t wait @anushkasharma @officialcsfilms #PariTrailerhttps://t.co/6zbPAbzlFD

