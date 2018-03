Pari Movie Box Office Collection Day 2: पाकिस्तान में बैन हुई अनुष्का की ‘परी’, जानिए फिल्म की अबतक की कुल कमाई

अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म ‘परी’ 2 मार्च को रिलीज हो चुकी है। फिल्म ‘परी’ अपने नाम से बिल्कुल अलग एक हॉरर मूवी है। फिल्म के निर्माता प्रोसित रॉय और अनुष्का शर्मा के भाई करनेष शर्मा सहनिर्माता हैं। फिल्म ‘परी’ से पहले अनुष्का शर्मा दो अन्य फिल्में होम प्रोड्क्शन के बैनर तले बना चुकी हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया था, फिल्म ‘परी’ के पहले दिन का कलेक्शन 2-3 करोड़ रुपए हो सकता है, हालांकि फिल्म ने अपने प्रेडिक्शन से ज्यादा कमाई की है। फिल्म ‘फिल्लौरी’ और ‘एनएच10’ में भी अनुष्का शर्मा अभिनय कर चुकी हैं, हालांकि फिल्म ‘एनएच 10’ को दर्शकों ने सराहा तो वहीं फिल्लौरी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।

अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘परी’ ने पहले शुक्रवार को 4 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई की है। जबकि माना जा रहा है कि फिल्म के वीकेंड का कुल कलेक्शन 11-13 रुपए हो सकता है। फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़ों की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। फिल्म को तरण आदर्श ने पांच में से दो स्टार दिए हैं। बता दें कि ‘अय्यारी’ और ‘पैडमैन’ के बाद अनुष्का शर्मा की फिल्म परी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है।

#Pari started slow in morning shows [some theatres were closed due to #Holi celebrations], but picked up – at metros mainly – as the day progressed… Evening/night shows reported better occupancy… Fri ₹ 4.36 cr, despite no-release in some South markets… India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 3, 2018