बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने ‘उरी’ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में परेश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजील डोभाल के किरदार में नजर आएंगे। परेश रावल ने फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया है। परेश रावल ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है जिनमें वह एकदम अजीत डोभाल के अंदाज में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम अपनी आगामी फिल्म ‘उरी’ की शूटिंग के पहले शेड्यूल के लिए सर्बिया जाएंगीं। प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा, “यामी सर्बिया में शूटिंग के पहले शेड्यूल के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के किरदार में उतर जाने के लिए वह पहले से अधिक फिट होने के साथ उनका मेकओवर भी हुआ है।”

फिल्म में यामी एक खुफिया अधिकारी की भूमिका में दिखेंगी। इस फिल्म में विक्की कौशल भी नजर आएंगे। विक्की कौशल ने शूटिंग शुरू होने की जानकारी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी है। विक्की ने ट्विटर पर शॉट नंबर एक की तस्वीर को शेयर किया है। प्रवक्ता ने कहा, “वह अपने किरदार को लेकर बहुत उत्साहित है और इस किरदार में जान फूंकने के लिए वह बारीकियों पर काम कर रही है।” आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म सितंबर 2016 के ‘उरी’ हमले पर आधारित है। गौरतलब है कि 18 सितंबर, 2016 को आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के उड़ी के सैन्य शिविर पर हमला किया था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे।

Once in a life time you get opportunity to play role of a real life hero Ajit Doval sir in film URI ! pic.twitter.com/epVY2srddh — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) June 8, 2018

A film produced by @RonnieScrewvala based on true story of Surgical Strike across the border by @PMOIndia pic.twitter.com/C15blbZKrV — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) June 8, 2018

Proud to be playing our hero Mr Ajit Doval in film URI by Aditya Dhar. pic.twitter.com/LVfVZMoiUj — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) June 8, 2018

परेश रावल राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ में सुनील दत्त का रोल अदा कर रहे हैं। ‘संजू’ फिल्म संजय दत्त के जीवन पर आधारित है। वहीं विक्की कौशल भी फिल्म में संजय दत्त के दोस्त की भूमिका अदा कर रहे हैं। विक्की को आखिरी बार आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘राजी’ में देखा गया था।

