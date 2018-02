बॉलीवुड सिंगर पापोन पर नाबालिग कंटेस्टेंट को जबरन किस करने का आरोप, VIDEO में कैद हुई घटना

सिंगिंग रिएलिटी शो ‘द वॉइस इंडिया किड्स’ में बतौर जज की भूमिका में नजर आ रहे बॉलीवुड सिंगर पापोन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शो में पापोन के साथ साथी जज की भूमिका में शान और हिमेश रेशमिया नजर आ रहे हैं। पापोन पर शो में एक बच्ची को गलत तरीके से किस करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने पापोल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पापोन ने अपने वैरीफाइड फेसबुक पेज पर होली स्पेशल का एक लाइव वीडियो शेयर किया था जिसमें वह एक नाबालिग लड़की को किस करने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

सुप्रीम कोर्ट के वकील रुना भूयान ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड राइट के तहत पापोन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में वकील ने कहा, पापोन का एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हैरत में डालने वाला है, वह बच्ची को रंग लगाते हुए नजर आ रहे है, इसके बाद वह बच्ची के साथ किस करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद मैं भारत के रिएलिटी शो में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पापोन होली के खास एपिसोड में बच्चों के साथ और क्रू मेंबर्स के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पापोन वीडियो में गाना गाते हुए भी नजर आ रहे। वहीं पापोन के बगल में खड़ी एक बच्ची के चेहरे पर रंग लगाने के बाद वह बच्ची को किस करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि पापोन क्रू मेंबर्स को लाइव वीडियो कट करने की बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं।

#Delhi: Supreme Court advocate Runa Bhuyan files a complaint against singer Papon for ‘inappropriately kissing a minor girl’ who is a contestant on a reality TV show. pic.twitter.com/uqTT10YpiD

— ANI (@ANI) February 23, 2018