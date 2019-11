Panipat Trailer: कृति सेनन और अर्जुन कपूर के डायलॉग्स का बना मजाक, वायरल हो रहे मीम्स

Panipat Trailer: अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म पानीपत का ट्रेलर कल यानी 5 नवंबर को रिलीज हुआ था। फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। ऐसे में हर तरफ इस फिल्म के ट्रेलर की ही चर्चा है। तो वहीं कई लोग पानीपत के ट्रेलर को देख खूब मजे भी ले रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कृति सेनन हैं। ट्रेलर आउट होते ही मीम्स की भी बहार सोशल मीडिया पर छाई हुई है। खास तौर पर कृति और अर्जुन कपूर का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है।

फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक अर्जुन कपूर सदाशिव राव की भूमिका में हैं और कृति सेनन बनी हैं पार्वती बाई। संजय दत्त को अहमदशाह अब्दाली के रूप में देख कर फैंस को जहां खूब मजा आ रहा है। कृति सेनन और अर्जुन कपूर पर खूब मीम्स बना कर उन्हें वायरल किया जा रहा है।

ट्रेलर में एक जगह कृति अर्जुन से कहती हैं- ‘सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी।’ इस डायलॉग पर खूब सारे मीम्स सामने आ रहे हैं। डायलॉग को डेटुडे सिचुएशन में ढाल कर मजाकबनाया जा रहा है और कृति की टांग खींची जा रही है।

EMI installment to Middle class People : #PanipatTrailer pic.twitter.com/egyoivCSgD

कुछ लोग इस फिल्म को रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की एपिक फिल्में बाजीराव मस्तानी (Bajirao Mastani) और पद्मावत (Padmaavat ) से कंपेयर कर मीम्स बना रहे हैं। लोग कहते दिखे ‘अरे ये रणवीर की दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म है?’ यूजर्स कहते दिख रहे हैं कि रणवीर फिल्म में ज्यादा जमता। ऐसे में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की आपस में खूब तुलना की जा रही है।

Me to my anxieties#PanipatTrailer pic.twitter.com/8IBWsiiKbA

