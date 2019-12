Panipat, Pati Patni Aur Woh Box Office Collection day 4: 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई पानीपत और पति पत्नी और वो के बीच लगातार वॉर चल रही है। हालांकि पानीपत तो बॉक्स ऑफिस पर पानी पानी होतीनजर आ रही है। वहीं पति पत्नी और वो दिन-ब-दिन शाइन कर रही है। कार्तिक की फिल्म की बात करें तो अभी तक फिल्म पति पत्नी और वो 36 करोड़ तक की कमाई कर चुकी है।

तो वहीं अर्जुन कपूर की फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। 100 करोड़ के बजट में बनी पानीपत को कार्तिक की मल्टीस्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी जोर की पटखनी दी है। इसके अलावा पानीपत को ‘महाराज सूरजमल’ की कॉन्ट्रोवर्सी की भी नजर लगी। राजस्थान में तो फिल्म को लेकर काफी प्रदर्शन हुआ और फिल्म बैन तक करने की मांग भी हुई। ऐसे में सारा असर पानीपत के बॉक्स ऑफिस पर पड़ा।

पानीपत के अब तक के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाए थे 4.12 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने मकाए थे 5.78 करोड़ रुपए और रविवार को कमाए 7.78 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म ने टोट 17.68 करोड़ रुपए कमाए हैं। चौथे दिन फिल्म की कितनी कमाई हुई इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

फिल्म पति पत्नी औऱ वो की कमाई की बात करें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर धमाल मचाते हुए 9.10 करोड़ रुपए कमए थे। शनिवार को फिल्म ने कमाए-12.33 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कलेक्ट किए 14.51 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा- 35.94 तकरोड़ रुपए।

#PatiPatniAurWoh has a solid weekend… Day-wise growth – despite division of screen space [#Panipat] – is a plus and should ensure strong biz on weekdays… #KartikAaryan’s biggest 3-day opener… Fri 9.10 cr, Sat 12.33 cr, Sun 14.51 cr. Total: ₹ 35.94 cr. #India biz.

