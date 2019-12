Panipat movie, Panipat collection, Protest: बॉलीवुड फिल्म पानीपत को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है कुछ लोगों ने फिल्म में राजा सूरजमल के चरित्र को गलत तरिके से पेश करने का आरोप लगाया है। फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जयपुर में आईनॉक्स सिनेमा हाल के खिड़की के कांच तोड़ दिए। साथ ही सिनेमा हॉल राज मंदिर में शो रद्द कर दिया गया।

भरतपुर में बंद का ऐलान: दरअसल राजस्थान के भरतपुर ने फिल्म में दिखाये गए तत्कालीन राजा फिल्म में कथित गलत चित्रण का आरोप लगाते हुए फिल्म के खिलाफ सोमवार को बंद का ऐलान किया था। इसका असर कुछ बीकानेर में भी देखने को मिला जहां कुछ लोगों ने सिनेमा हॉल के दरवाजे बंद कर दिए थे।

Hindi News Today, 10 December 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

मंत्री विश्वेंद्र सिंह हुए प्रदर्शन में शामिल: बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में सूरजमल के वंशज व राजस्थान सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। फिल्म निर्माताओं ने इससे पहले भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दिखाया है। लेकिन बाद में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इसे बदला गया है। इससे पहले विरोध के बाद पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत किया था। उन्हें पानीपत के बारे में भी सोचना चाहिए।

बहादुरी बल राज्य का विस्तार किया था: मंत्री सिंह ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है हमने आगरा किले (मराठों की मदद के लिए) मांगी थीं। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। महाराज सूरजमल ने अपनी बहादुरी के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया था।

It is unfortunate that the legendary Jat ruler, Maharajah Suraj Mal has been depicted in an unseemly light and historical facts have been distorted in the film, Panipat.

— Vishvendra Singh (@vishvendrabtp) December 8, 2019