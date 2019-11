Panipat mard maratha song: अर्जुन कपूर की पानीपत का पहला गाना आज होगा रिलीज, 1300 डांसर्स ने एक साथ किया परफॉर्म

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने ट्टीट कर इस गाने के रिलीज के बारे में फैंस से जानकारी शेयर की है।

The Keepers of the Maratha Empire will sing "Bol Utha Yeh Jag Saara Jai Mard Maratha Re!" 🚩#Panipat’s first song #MardMaratha releases tomorrow!@arjunk26 @kritisanon @AshGowariker @Javedakhtarjadu @AjayAtulOnline #SudeshBhosle #KunalGanjawala @barvepriyanka pic.twitter.com/ZNaL167B6E