Panga, Street Dancer 3D, Tanhaji Box Office Collection Updates: इस हफ्ते कंगना रनौत की ‘पंगा’ और वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3d रिलीज हुई। दोनों फिल्मों में कड़ा मुकाबला था। वहीं टफ कॉम्पिटीशन के तौर पर अजय देवगन की Tanhaji भी तीसरे हफ्ते में जमकर सिनेमाघरों में खड़ी है। ऐसे में वरुण और कंगना की फिल्मों पर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में ‘तानाजी’ भारी पड़ते दिख रहे हैं।

कंगना रनौत की फिल्म पंगा (Panga) यूं तो दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन कलेक्शन के मामले में कुछ खास कमाल हो नहीं पा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कंगना की फिल्म ने बीते 4 दिनों में 16 करोड़ 56 लाख रुपए ही कमाए हैं। फिलहाल कलेक्शन के मामले में कंगना का पंगा फेल होता नजर आ रहा है। आंकड़ो की बात करें तो ओपनिंग डे पर फिल्म पंगा ने कमाए थे- 2 करोड़ 70 लाख रुपए। शनिवार को फिल्म ने कलेक्ट किए थे 5 करोड़ 61 लाख रुपए। रविवार को पंगा ने कमाए 6 करोड़ 60 लाख रुपए। वहीं सोमवार को फिल्म ने कलेक्ट किए-1 करोड़ 65 लाख रुपए। फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है- 16 करोड़ 56 लाख रुपए।

बात करें अगर वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3d के बारे में तो कहा जा रहा था कि कंगना की फिल्म के आगे ये फिल्म चल पाएगी या नहीं ये सवाल था। हालांकि पंगा से बेहतर है वरुण धवन की फिल्म का चौथे दिन का हाल। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर ने टोटल 45 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाए थे- 10 करोड़ 26 लाख रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 13 करोड़ 21 लाख रुपए। रविवार को फिल्म ने 17 करोड़ 76 लाख रुपए का बिजनेस किया। वहीं सोमवार को फिल्म ने कलेक्ट किए 4 करोड़ 65 लाख रुपए। इस हिसाब से फिल्म स्ट3ीट डांसर 3D की टोटल कमाई हो चुकी है- 45 करोड़ 88 लाख रुपए।

#StreetDancer3D slips on Day 4… Decent hold in mass belt/single screens… Metros/multiplexes go downhill… Trending much lower than #ABCD2 [2015]… Fri 10.26 cr, Sat 13.21 cr, Sun 17.76 cr, Mon 4.65 cr. Total: ₹ 45.88 cr. #India biz.

वहीं अगर अजय देवगन की फिल्म तानाजी की बात करें, तो फिल्म तीसरे हफ्ते के अंत में आ गई है औऱ टोटल कमाई हो चुकी है फिल्म की- 228 करोड़ 96 लाख रुपए। फिल्म तानाजी ने शुक्रवार को कमाए थे तीसरे वीक में 5 करोड, शनिवार को फिल्म ने बटोरे-9 करोड़ 52 लाख रुपए। रविवार को फिल्म का आंकड़ा रहा 12 करोड़ 58 लाख रुपए। सोमवार को फिल्म तानाजी की कमाई हुई- 4 करोड़ 3 लाख रुपए। फिल्म तानाजी ने टोटल कमाए- 228 करोड़ 96 लाख रुपए।

#Tanhaji continues to pose tough competition to new releases… Crosses *lifetime biz* of #ChennaiExpress… Will cross #Kick [today] and #Simmba [coming days]… [Week 3] Fri 5.38 cr, Sat 9.52 cr, Sun 12.58 cr, Mon 4.03 cr. Total: ₹ 228.96 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 28, 2020