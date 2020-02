एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन ट्वीट कर के सामाजिक और बॉलीवुड से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती हैं। इस बीच रंगोली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो का कोलाज शेयर किया है, जिसमें उपर दीपिका पादिकोण, स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू की फोटो है और नीचे कंगन रनौत की फोटो है। इस पर कैप्शन देते हुए रंगोली ने लिखा वह इस तस्वीर से सहमत हैं और इन तीनों एक्ट्रेस को चिल्लर बॉलीवुड के ‘टुकडे़-टुकड़े गैंग’ का हिस्सा बताया और कहा कंगना देश की एक बेटी हैं और उनके लिए अकेली ही काफी हैं।

This WhatsApp post has been doing rounds ha ha… totally agree, chillar Bollywood ki Tukde gang keliye desh ki ek he beti kafi hai Jai Hind pic.twitter.com/kc9K3Ma52X

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) February 4, 2020