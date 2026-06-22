भारतीय वेब सीरीज की दुनिया में अक्सर वही किरदार सबसे ज्यादा चर्चा बटोरते हैं जो या तो बंदूक चलाते हैं, बड़े-बड़े डायलॉग बोलते हैं या फिर किसी असाधारण ताकत के दम पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ‘पंचायत’ ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। यहां न कोई गैंगस्टर था, न कोई सुपरहीरो और न ही कोई ऐसा किरदार जो दुनिया बचाने निकला हो।

फिर भी एक साधारण-सा सरकारी कर्मचारी, अभिषेक त्रिपाठी उर्फ ‘सचिव जी’ लाखों दर्शकों का पसंदीदा बन गया। एक छोटे से गांव फुलेरा में नियुक्त यह युवक शुरुआत में सिर्फ नौकरी करने आया था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी कहानी देश के करोड़ों युवाओं की कहानी बन गई। यही वजह है कि ‘पंचायत’ के सचिव जी आज सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक भावना बन चुके हैं।

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ऐसे शुरू हुई सचिव जी की कहानी

अभिषेक त्रिपाठी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। उसके सपने बड़े हैं। वह अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी चाहता है, बड़े शहर में रहना चाहता है और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। लेकिन परिस्थितियां उसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव फुलेरा की पंचायत में सचिव की नौकरी करने पर मजबूर कर देती हैं। शुरुआत में उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह इस नौकरी से खुश नहीं है।

गांव की धीमी जिंदगी, बिजली की समस्या, इंटरनेट की कमी और रोजमर्रा की छोटी-छोटी परेशानियां उसे परेशान करती हैं। वह हर समय CAT की तैयारी कर गांव से निकलने का सपना देखता रहता है। यही वह जगह है जहां दर्शक उससे जुड़ जाते हैं। क्योंकि भारत में लाखों युवा ऐसे हैं जो अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिलने पर किसी दूसरी नौकरी में काम करते हुए बेहतर अवसरों की तलाश करते रहते हैं। सचिव जी की बेचैनी और संघर्ष उन्हें अपनी ही कहानी जैसा महसूस होता है।

कोई हीरो नहीं, बिल्कुल आम इंसान

सचिव जी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं दिखते। उनमें कोई असाधारण गुण नहीं है। वे गलती करते हैं, गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं और कई बार फैसले लेने में हिचकिचाते भी हैं। आमतौर पर दर्शक ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो हर समस्या का समाधान जानते हों, लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं है।

वह खुद सीखता है, समझता है और धीरे-धीरे गांव की जिंदगी के साथ तालमेल बैठाता है। यही वास्तविकता उसे खास बनाती है। लोग उसे देखकर यह महसूस करते हैं कि स्क्रीन पर कोई काल्पनिक सुपरमैन नहीं, बल्कि उनके जैसा ही एक युवक मौजूद है।

फुलेरा के लोगों से बना भावनात्मक रिश्ता

जब सचिव जी पहली बार फुलेरा आते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ नौकरी करना होता है। लेकिन समय के साथ गांव के लोग उनके जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। प्रधान जी, प्रह्लाद चाचा, विकास और मंजू देवी जैसे किरदार उनके आसपास एक ऐसा परिवार बना देते हैं जो खून के रिश्तों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है।

शुरुआत में सचिव जी इन लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास होता है कि गांव के ये लोग उनके सुख-दुख में सबसे पहले खड़े होते हैं। यही बदलाव दर्शकों को प्रभावित करता है। वे देखते हैं कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति धीरे-धीरे समुदाय का हिस्सा बन जाता है। यह परिवर्तन बहुत स्वाभाविक तरीके से दिखाया गया है, जिससे कहानी और ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है।

जितेंद्र कुमार की शानदार एक्टिंग

सचिव जी के किरदार को लोकप्रिय बनाने में अभिनेता जितेंद्र कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस भूमिका को इतना सहज और वास्तविक बनाया कि दर्शक किरदार और अभिनेता के बीच फर्क करना भूल गए। जितेंद्र कुमार की खासियत यह है कि वे बिना जरूरत से ज्यादा संवाद बोले भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और छोटी-छोटी प्रतिक्रियाएं किरदार को जीवंत बना देती हैं।

प्रेम कहानी भी आई लोगों को पसंद

‘पंचायत’ में सचिव जी और रिंकी की कहानी भी दर्शकों को काफी पसंद आई। यह कोई फिल्मी प्रेम कहानी नहीं है, जहां पहले ही दिन प्यार हो जाता है। यह रिश्ता धीरे-धीरे विकसित होता है। छोटी-छोटी मुलाकातें, हल्की मुस्कानें और संकोच भरी बातचीत इसे वास्तविक बनाती हैं। दर्शकों को इस रिश्ते में अपनी जिंदगी की झलक दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सचिव जी और रिंकी की जोड़ी को लेकर लगातार चर्चा होती रही।

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