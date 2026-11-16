अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर वेब शो ‘पंचायत’ का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। ‘पंचायत सीजन 4’ में प्रधानजी और मंजु देवी की हार के बाद दर्शकों को बेचैनी हो गई थी कि अब क्या होगा। साथ ही कुछ के मन में सवाल थे कि कहीं उनका पसंदीदा शो बंद तो नहीं हो गया। मगर अब फुलेरा गांव की कहानी आपकी स्क्रीन्स पर लौटने को तैयार है और वो भी एक नए ट्विस्ट के साथ।

फुलेरा की सत्ता में बदलाव के बाद अब बनराकस (दुर्गेश कुमार) और क्रांति देवी (सुनीता राजवर) ने खुद ही गांव की कमान संभाल ली है। ‘पंचायत’ की वापसी अब अधर में लटकी हुई है। दोनों ने ‘पंचायत सीजन 5’ की तारीख बताने से पहले फैंस के सामने एक अनोखी शर्त रख दी है।

क्रांति देवी (सुनीता राजवर) के नए प्रधान बनने और बनराकस के उनके साथ खड़े होने के बाद फुलेरा के नए प्रशासन ने अपने ही नियम बना लिए हैं। उनकी डिमांड है कि एक खास ऑडियंस चैलेंज के ज़रिए फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा। इस चुनौती को पूरा करने के बाद ही ‘पंचायत सीज़न 5’ की रिलीज़ डेट का खुलासा होगा।

क्रांति देवी का वीडियो वायरल

नए वीडियो में क्रांति देवी कह रही हैं, ‘फुलेरा का नया प्रधान क्रांति देवी का आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग पंचायत का नया सीजन का इंतजार कर रहे हैं न? क्या लगा आपको, इतना बेइज्जती के बाद नया सीजन इतना आसानी से दे देंगे। लौकी-फौकी का टाइम गया। फुलेरा पर अब होगा हमारा फुल कंट्रोल। हमको चाहिए फुल इज्जत। जिन हाथों से अभी तक मीम्स बनाए हैं, उन हाथों से अब हार पहनाना होगा। एक-दो हार पहनाने से काम नहीं चलेगा बता रहे हैं। हजार और लाख तो हमारी जूती भी न माने। कम से कम एक करोड़ हार पहनाने होंगे।’

अंत में वह कहती हैं, ‘जल्दी से जल्दी नया सीजन देखने के लिए तैयार हो जाइए।’

दर्शकों के बीच मची खलबली

क्रांति देवी के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। यूजर्स जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स भी किए गए हैं। एक यूजर ने कमेंट लिखा, ‘क्रांति देवी के अंदर गुड्डू भैया की आत्मा आ गई है।’ दूसरे ने लिखा, ‘क्रांति देवी को पता है कि एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं?’ एक और ने लिखा, ‘प्रह्लाद चा विधायक बनकर फील्डिंग सेट करेंगे।’ एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘नाम क्रांति है, ये तो होना ही था।’

कुछ यूजर्स को इस बात की चिंता है कि ‘पंचायत सीजन 5’ इसी साल आएगा या नहीं। एक यूजर ने कमेंट किया, ‘एक करोड़ हार तो पहना दिए जाएंगे, लेकिन शो इसी साल आएगा न?’ दूसरे ने लिखा, ‘अंदर के सूत्रों से पता चला है कि पंचायत का नया सीजन इसी साल आएगा।’

पिछले सीजन में क्या हुआ था?

‘पंचायत सीजन 4’ की बात करें तो इसमें ऐड़ी-चोटी का जोर लगाने के बावजूद मंजु देवी और प्रधान जी चुनाव हार गए थे। इनकी हार के चलते सचिव जी का फुलेरा में रहना और मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ रिंकी संग उनकी लव स्टोरी का भविष्य भी खतरे में आ जाता है। बनराकस और क्रांति देवी ने चुनाव जीता और अब नए सीजन में वो सभी को परेशान करने वाले हैं।

‘पंचायत सीजन 5’ में एक बार फिर नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, सुनीता राजवर, दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक और जीतेंद्र कुमार समेत अन्य सितारे अपने किरदारों को दोबारा निभाते नजर आएंगे। शो की रिलीज डेट का खुलासा भी जल्द होगा।