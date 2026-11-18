प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित वेब सीरीज ‘पंचायत’ के 4 सफल सीजनों के बाद अब मेकर्स ने सीजन 5 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फुलेरा गांव की कहानी में आगे क्या देखने मिलेगा, ये जानने के लिए दर्शकों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

‘पंचायत’ सीजन 5 का प्रीमियर 3 दिसंबर, 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा। एक बार फिर दर्शकों को फुलेरा के जाने-पहचाने गांव और सबके चहेते सचिव जी की दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा। इस नए सीजन में सीरीज की लोकप्रियता और दर्शकों से इसके गहरे जुड़ाव को आगे बढ़ाया जाएगा।

इसमें एक बार फिर दर्शकों को इसके दिलचस्प किरदारों, गांव की आपसी उठापटक और हल्के-फुल्के मजाक-मस्ती, इमोशनल पलों और गांव की राजनीति का खास मेल देखने को मिलेगा।

प्राइम वीडियो पर सामने आया ‘पंचायत’ का नया पोस्टर

सीरीज के इस नए सीजन से जुड़ी इस जानकारी को शेयर करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्राइम वीडियो के पेज पर सीरीज का नया पोस्टर शेयर किया गया, जिसके साथ में कैप्सन में लिखा था, ‘थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार रहेगा, फुलेरा में आपका इंतजार रहेगा।’

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इस सीजन में इस बार नए प्रधान और उनकी नीतियों के बारे में दिखाया जाएगा। इस कुर्सी के लिए बनराकस और क्रांति देवी ने काफी मेहनत की थी। अब देखना होगा कि वह इस कुर्सी की कमान कैसे संभालती हैं।

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TVF की सबसे चर्चित सीरीज

दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी ये सीरीज दर्शकों को काफी पसंद आई थी, इसकी सीरीज की रचना दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने की है।

इस सीजन में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक समेत पूरी कलाकारों की टोली एक बार फिर अपने-अपने किरदारों में नजर आएगी। ‘पंचायत’ सीजन 5 का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर भारत के साथ-साथ दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों में होगा।