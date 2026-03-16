नितेश तिवारी की निर्देशित रामायण का जिक्र बॉलीवुड के गलियारों में सबसे ज्यादा चल रहा है। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। इस बीच फैंस की एक्साइटमेंट डबल करने वाला अपडेट सामने आया है। दरअसल, फिल्म में पंचायत वेब सीरीज फेम एक्टर की एंट्री की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यश के साथ फैसल मलिक का ग्रैेड इंट्रो शूट हो चुका है।

वेब सीरीज पंचायत में प्रह्लाद चा की भूमिका निभाने वाले फैसल मलिक बड़े पर्दे पर भी कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। सीरीज में उनके काम को खूब सराहा गया था। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फैसल अब रणबीर कपूर की रामायण की कास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। फिल्म में उनकी एंट्री कुंभकर्ण के लिए हुई है।

कुंभकर्ण के किरदार में नजर आएंगे फैसल मलिक

दिलचस्प बात यह है कि पहले नितेश तिवारी की रामायण में कुंभकर्ण के रोल के लिए बॉबी देओल के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट आ चुका है कि इस रोल के लिए फैसल मलिक बाजी मार चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि फैसल ने पहले सीन की शूटिंग भी कर ली है। बता दें कि उन्होंने मुंबई के प्राइम फोकस स्टूडियो में रावण यानी यश के साथ इंट्रो सीन की शूटिंग कर ली है।

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सूत्रों का कहना है कि फैसल मलिक कुंभकर्ण के किरदार के लिए मेकर्स को बेस्ट लगे। हालांकि, अभी मेकर्स या फैसल मलिक की ओर से इस कास्टिंग के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। खैर, फैंस प्रह्लाद चा को इस रोल में देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पंचायत सीरीज के फैंस ने भी रणबीर कपूर स्टारर फिल्म का इंतजार करना शुरू कर दिया है। रामायण को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। युद्ध वाले सीन्स फिल्म के दूसरे पार्ट में दिखाए जाएंगे।

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