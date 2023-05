Panchayat 3: जोर-शोर से चल रही ‘पंचायत 3’ की शूटिंग! प्रधान के लुक में फिर दिखीं नीना गुप्ता

Panchayat 3: नीना गुप्ता ने अपने एक वीडियो में बताया कि वह लोग 40 डिग्री तापमान में शूट कर रहे हैं, जिससे उनकी त्वचा जल रही है।

पंचायत 3 के शूट से नीना गुप्ता ने शेयर किए वीडियो (फोटो-ट्विटर)

