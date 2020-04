मुंबई में पालघर की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रह हैं। इस बीच भोजपुरी एक्टर रवि किशन का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें वह काफी आक्रोश मे दिखाई दिए। रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की। एक्टर ने लिखा- ‘पूरा जीवन सनातन धर्म वाले साधु मार दिए गए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही क्यों ?’

इस पर कई लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ऐसे में एक यूजर ने लिखा- ‘कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिन्दू धर्म रक्षक श्री बाला साहेब ठाकरे के शहर मुम्बई में 2 साधुओं को एक धर्म के लोगों ने पुलिस के सामने बेरहमी से हत्या कर दी और वो भी तब जब उनके खुद के सुपुत्र CM हैं।’ तो किसी ने रोष प्रकट कर कहा-‘साधुओं की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। उद्धव ठाकरे सरकार को साधुओं की इस निर्मम हत्या की कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी। जिस पार्टी का झंडा ही भगवा हो अगर उसके राज में भगवा साधुओं की इस प्रकार हत्या हो तो समझ जाना चाहिए कि उस पार्टी का हिंदुत्व खत्म हो गया है।’ तो किसी ने कहा- ‘क्या गुज़री होंगी, उस वक़्त वृद्ध संत पर जब एक उम्मीद और भरोसे से भरा हाथ पुलिस ने छोड़ दिया।’

यूजर्स के अलावा फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी इस घटना पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा-‘‘हैवान’ शब्द का हिंदी अनुवाद होता है क्या? काफ़ी ढूँढा उसका हिंदी/संस्कृत पर्यायवाची नहीं मिला। कृपया रोशनी डालें। अगर नहीं तो क्यों नहीं?’ इस ट्वीट पर एक यूजर कहता- ‘संत थे इसलिए लिंचिंग का कोई शोर नहीं..।’

अनुपम खेर ने भी इस खबर पर शोक प्रकट किय़ा और अपना गुस्सा जाहिर किया। एक्टर ने लिखा- ‘दिल को दहला देने वाला। बहुत दुखद। पालघर में मॉब लिंचिंक में 3 साधु मारे गए। इस वीडियो को अंत तक देखा ही नहीं गया। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है। मानवता का जघन्य अपराध है ये।’

The Palghar incident has been acted upon. The police has arrested all those accused who attacked the 2 sadhus, 1 driver and the police personnel, on the day of the crime itself.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 19, 2020