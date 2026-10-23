बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का बोल-बाला सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनियाभर में देखा जाता है। उनके चाहने वाले दुनिया के अलग-अलग कोनों में मौजूद हैं। सिर्फ अमिताभ की ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा को पसंद करने वालों की भी कमी नहीं है।

भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. ए. अबुशावेश के मुताबिक, फिलिस्तीन और गाजा में भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। खास तौर पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है।

एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में शामिल हुए फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला एम. ए. अबुशावेश ने भारतीय सिनेमा के लिए अपने प्यार को शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब वह इंडिया आ रहे थे तो उनके परिवार ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि आप अमिताभ बच्चन के वतन जा रहे हो।

फिलिस्तीन राजदूत ने अमिताभ बच्चन पर क्या कहा

उन्होंने बताया कि वह गाजा में रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुए और उनका परिवार अब भी वहीं रहता है। जब वह इंडिया आने वाले थे तो उन्हें बहुत से दोस्तों और परिवार वालों की तरफ से बधाई के मैसेज आए थे। उन्होंने मैसेज में लिखा था, ‘बधाई हो, तुम अमिताभ बच्चन के देश जा रहे हो।’

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भारत की तारीफ में अबुशावेश ने क्या कहा

अब्दुल्ला एम. ए. अबुशावेश ने कहा कि फिलिस्तीनियों के बीच भारतीय फिल्में बेहद मशहूर हैं। उन्होंने बताया, ‘मेरे देश के लिए भारत का मतलब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह और भारतीय बॉलीवुड सिनेमा से है।’ भारत के बारे में बात करते हुए अब्दुल्ला एम. ए. अबुशावेश कहते हैं कि उन्हें इस देश में काफी सेफ फील होता है, उनके लिए भारत दूसरे घर जैसा है।

भारत क्यों आए अब्दुल्ला एम. ए. अबुशावेश

अब्दुल्ला एम. ए. अबुशावेश एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। इस कार्यक्रम का तीसरा एडिशन 22 और 23 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे। बॉलीवुड से इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस कृति सैनन शामिल हुईं।

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