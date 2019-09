करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पस को लेकर दर्शकों का उत्साह हाई है। फिल्म के मार्निंग शोज को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए फैन्स का फिल्म को लेकर उत्साह-

Fans and the public have gone mad after watching the movie #PALPALDILKEPASS biggest love story of the year can't wait for tomorrow ye raat gujarti kyu nhi ❤❤❤❤❤❤ @ZeeStudios_ @ZeeMusicCompany @aapkadharam @iamsunnydeol @thedeol @Suniel9 pic.twitter.com/gJ1t4cK8qm