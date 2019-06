Tamilrockers Leaks Pakkiri Full movie online to Download: साउथ एक्टर धनुष की फिल्म Pakkiri ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म को पाइरेटेड वेबसाइट तमिलरॉकर्स ने रिलीज के कुछ ही घंटों के बाद लीक कर दिया था। फिल्म की लीक से मेकर्स के साथ ही स्टार्स के फैन्स भी परेशान हैं। दरअसल मेकर्स ने फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की उम्मीद लगाई थी। लेकिन फिल्म के लीक हो जाने से माना जा रहा है कि Pakkiri की कमाई पर प्रभाव पड़ सकता है।

तमिलरॉकर्स हमेशा नई रिलीज को अपना शिकार बनाते हुए फिल्म को रिलीज वाले दिन ही लीक कर देता है। Pakkiri के लीक होने से लोग अब इसे सिनेमाघरों में देखने की बजाए ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। तमिलरॉकर्स ने फिल्म Pakkiri का HD क्वालिटी का प्रिंट लीक करने के साथ ही फ्री में डाउनलोड करने का भी दावा किया है। Pakkiri फिल्म की कहानी Romain Puertolas के नॉवेल The Extraordinary Journey of the Fakir पर आधारित है।

फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी Pakkiri के पाइरेटेड लिंक शेयर कर रहे हैं। ऐसे में धनुष के फैन्स ने लोगों से अपील की है कि वह फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर ही जाएं और ऑनलाइन फिल्म को सर्च न करें। फैन्स का कहना है एक फिल्म को बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत और पैसा लगता है। ऐसे में किसी की मेहनत पर पानी न फेरें।

पाइरेटेड वेबसाइट तमिलरॉकर्स पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए मेकर्स भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आते हुए तमिलरॉकर्स फिल्म को लीक करने में सफल हो ही जाता है। Pakkiri के अलावा तमिलरॉकर्स ने शाहिद कपूर की नई रिलीज कबीर सिंह को भी अपना निशाना बनाया है। इसके पहले भी तमिलरॉकर्स बॉलीवुड की फिल्में जैसे टोटल धमाल, दे दे प्यार दे, सिंबा, भारत, मणिकर्णिका, उरी और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को भी लीक कर चुका है।

