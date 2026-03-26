आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर 2’ और इसके पहले पार्ट के गाने काफी पसंद किए जा रहे हैं। दोनों ही फिल्मों में नए गानों के साथ-साथ पुराने गानों के रीमिक्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस फिल्म का संगीत शाश्वत सचदेव ने तैयार किया था। खासकर उन्होंने ‘ना तो कारवां की तलाश है’ और ‘उषा उत्थुप’ के ‘रंबा हो’ गानों को नए अंदाज में पेश किया है। हालांकि कुछ गानों को बिना बदलाव किए इस्तेमाल किया गया। जिनमें से एक हसन जहांगीर का 1987 का मशहूर गाना ‘हवा-हवा’ भी शामिल है।

वैसे तो ये फिल्म पाकिस्तान में बैन हैं, लेकिन वहां के सिंगर ने इस फिल्म के गाने से अच्छी कमाई की है। दरअसल ‘हवा-हवा’ गाने को संजय दत्त के किरदार एसपी चौधरी असलम की एंट्री के दौरान बजाया गया। इसके लिए मेकर्स ने इस गाने के लिए हसन जहांगीर को 50,000 डॉलर का भुगतान किया। सिंगर ने खुद पुष्टि की है कि के मेकर्स ने उनसे गाने की अनुमति ली थी और इसके लिए उन्हें 50,000 डॉलर भी दिए।

जाहांगिर ने एक पाकिस्तानी पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा, “पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब मुझे मेरे सभी गानों के लिए भुगतान मिलता है। पहले कॉपीराइट सिस्टम नहीं था।” सिंगर ने यह भी याद किया कि ‘हवा हवा’ के रिलीज के बाद जब वह भारत आए थे, तो उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया था, क्योंकि यह गाना यहां भी उतना ही लोकप्रिय हो गया था।

यह भी पढ़ें: ‘धुरंधर 2’ में पगड़ी पहने सिगरेट पीते हुए वायरल हुई थी रणवीर सिंह की तस्वीरें, डायरेक्टर आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी

इस गाने को हसन जहांगीर ने न केवल गाया है बल्कि लिखा और कंपोज भी किया है। ये गाना 1970 के दशक के एक पर्शियन गाने ‘हवर-हवर’ से प्रेरित था, जिसे ईरानी रॉक लीजेंड कौरोश याघमाई ने बनाया था। हालांकि इस गाने को असली वैश्विक पहचान तब मिली जब जाहांगिर ने इसे ‘हवा हवा’ के रूप में पेश किया। इस गाने ने भारत में ही 1.5 करोड़ (15 मिलियन) से ज्यादा कैसेट्स की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया, जो डिजिटल दौर से पहले एक बड़ी उपलब्धि थी।

यह भी पढ़ें: Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 7: पहले हफ्ते ही रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाए 1000 करोड़ रुपये, ‘धुरंधर 2’ ने तोड़ा ‘पुष्पा-2’ का रिकॉर्ड

भारत में पहली बार इस गाने के अधिकार आधिकारिक रूप से 2012 की फिल्म ‘चालीस चौरासी’ के लिए लिए गए थे। इस फिल्म में ओरिजिनल गाने के साथ-साथ एक रीमिक्स वर्जन भी इस्तेमाल किया गया, जिसे नीरज श्रीधर ने गाया था। इसके वीडियो में नसीरुद्दीन शाह, रवि किशन, के के मेनन और अतुल कुलकर्णी नजर आए थे। इसके अलावा भी ‘हवा-हवा’ गाने को ‘डॉन 2’, ‘इंसाफ अपने लहू का’, ‘मुबारकन’ समेत कुछ और फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…