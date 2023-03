‘रईस’ एक्ट्रेस माहिरा खान ने की शाहरुख खान की तारीफ तो भड़क गईं पाकिस्तानी सांसद, बोलीं- ‘पैसे के लिए करती हैं चापलूसी’

माहिरा खान ने हाल ही में शाहरुख खान की तारीफ की थी जिस पर पाकिस्तानी सासंद ने एक्ट्रेस को खरी-खोटी सुनाई हैं।

माहिरा खान और शाहरुख खान (image: social media)

