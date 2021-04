भारत कोरोना महामारी की विभीषिका से जूझ रहा है इस बीच अमेरिका और पाकिस्तान आदि देशों ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है और मदद का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर भारत के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है। ट्विटर पर भी पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया का ट्रेंड दिखा जिस पर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है।

स्वरा भास्कर ने पाकिस्तान को उसके बड़े दिल के लिए शुक्रिया कहा और ट्वीट किया, ‘इस विनाशकारी समय में पाकिस्तान की सिविल सोसायटी और सोशल मीडिया पर लोग जिस एकजुटता और सहृदयता के साथ खड़े हैं वो देखकर दिल भर आया है। इस सच्चाई के बावजूद कि मुख्यधारा के लोगों और मीडिया ने पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया है उन्हें अपमानित किया है…तुम्हारे बड़े दिल के लिए शुक्रिया पड़ोसी।’

स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। संकेत वर्मा नाम से एक यूजर ने स्वरा भास्कर को जवाब दिया, ‘जिसको- जिसको पड़ोस से इतना प्यार आ रहा है कृपया पड़ोस में चली जाए। भारत का उद्धार हो जाएगा और पड़ोस की मिट्टी भी हमारी है.. अपनापन वाली फीलिंग वहां भी आएगी।’

Heartening to see Pakistani civil society & social media reach out in solidarity & kindness to India, during this devastating time.. this despite the fact that our media & mainstream public discourse have consistently mocked & vilified Pakistanis.. Thank u 4 ur bada dil Padosi

