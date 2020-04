पाकिस्तानी मीडिया अपनी गलतियों को लेकर कई बार चर्चा में रह चुकी हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल न्यूज चैनल ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की फोटो एक ऐसे आरोपी के रूप में इस्तेमाल किया जिसपर दो कत्ल के आरोप लग चुके हैं।

हाल ही में पाकिस्तान की कोर्ट ने राजनीतिक पार्टी मुहाजिर कौमी आंदोलन-हक्की (MQM) के नेता आमिर खान को डबल मर्डर केस में 17 साल बाद रिहा किया है। इस खबर को ब्रेक करने के दौरान पाकिस्तान के एक चैनल ने मुहाजिर कौमी आंदोलन-हक्की के नेता आमिर खान की जगह बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तस्वीर फ्लैश कर दी। न्यूज चैनल अपनी इस बड़ी गलती को छुपाता तब तक बहुत देर हो चुकी है। लोगों ने इसका स्क्रीन शॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जिसके बाद ट्विटर यूजर्स पाकिस्तानी मीडिया के साथ आमिर खान का भी जमकर माखौल उड़ा रहे हैं।

पाकिस्तान की ही पत्रकार नायला इनायत ने चैनल की इस बड़ी गलती को सोशल मीडिया पर उजागर किया है। नायला ने उस फ्लैश का स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘हेडलाइन: 17 साल बाद MQM नेता अमीर खान एक हत्या के मामले बरी हुए।’ इस खबर के साथ नेता आमिर खान की जगह एक्टर आमिर खान की फोटो नजर आ रही है। नायला ने इस हरकत पर तंज कसते हुए लिखा, ‘नहीं जानते थे भारतीय अभिनेता आमिर ख़ान पिछले 17 सालों से पाकिस्तान में थे ..’



एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तानी जासूस है क्या आमिर खान। एक यूजर ने लिखा, उसकी आत्मा वहीं रहती है। वहीं एक यूजर ने पीके पर मीम्स पोस्ट किया जिसमें लिखा, एह गोला में अब नाही रहना है। एक यूजर ने लिखा, आमिर खान को टैग करो इसमें वो भी शॉक्ड हो जाएगा। एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, कब? कहां? कैसे? कितने बजे?? ये तो गजब ही हो गया।

Headline: After 17 years MQM leader Amir Khan exonerated in a murder case.

Didn’t know Indian actor Amir Khan was in Pakistan for the last 17 years.. pic.twitter.com/YcUmg6LKfk

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) April 16, 2020