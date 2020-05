Salman Khan: सुपरस्टार सलमान खान के फैंस देश दुनिया के कोने-कोने में फैले हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) भी सलमान खान के दीवाने हैं। शोएब सलमान खान को इतना पसंद करते हैं कि वह तो ये तक चाहते हैं कि अगर उनकी जिंदगी के ऊपर कभी कोई बायोपिक बने तो उसमें सिर्फ लीड में सलमान खान ही काम करें।

फास्ट बॉलर शोएब अख्तर चाहते हैं कि उनका क्रिकेट करियर कैसा रहा? उनकी जिंदगी कैसी रही? इस पर जब भी फिल्म बने तो बॉलीवुड स्टार सलमान खान ही उनका किरदार निभाएं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साज सादिक (Saj Sadiq) ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर के जरिए एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कन्फर्म करते हुए कहा कि-शोएब चाहते हैं कि हैंडसम सलमान खान उनकी बायोपिक में काम करें। सादिक ने पोस्ट में लिखा- ‘शोएब अख्तर: अगर कभी भी मेरी बायोपिक बने तो मैं सलमान खान को चाहूंगा कि वह मेरा रोल अदा करें।’

साज द्वारा फैंस के बीच शेयर किए गए शोएब अख्तर के इस स्टेटमेंट को काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है। शोएब फैंस इस पर रिएक्शन देते दिखे। तो वहीं कुछ भारतीय प्रशंसक भी इस ट्वीट पर रिएक्ट करते दिखे। एक यूजर ने कहा- ‘मैं भारतीय हूं और फिल्में नहीं देखता। लेकिन देख कर अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में भी इस हद तक बॉलीवुड को पसंद किया जाता है और इंडियन एक्टर्स ने इस कदर लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई है।’

Shoaib Akhtar "If ever my biopic is made, I want Salman Khan to play the lead in it"

