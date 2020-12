‘Thalaivi’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। शनिवार को यह बात खुद बॉलीवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत ने शेयर की। वह इस दौरान बेहद ही जज्बाती मालूम पड़ रही थीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि एक एक्टर को कम ही ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं, जो हमेशा उसके शरीर और खून में जिंदा रह पाएं। मैं उनसे (जे.जयललिता के किरदार से) प्यार कर बैठी।

कंगना ने इस बाबत शनिवार को दो ट्वीट किए। पहले में उन्होंने यह मौका देने के लिए कई लोगों का शुक्रिया अदा किया। कंगना ने इसे जीवन भर में मिलने वाला बड़ा अवसर बताया।

आगे ऐक्ट्रेस ने लिखा, “और आखिरकार यह निपट गई। हमने हमारे अतिमहात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट Thalaivi- The Revolutionary Leader की शूटिंग को आज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ऐसा बेहद कम ही होता है जब किसी ऐक्टर को ऐसा किरदार निभाने को मिले, जो उसके शरीर और खून में जिंदा रह जाए। मुझे इनसे प्यार हो गया, पर अब उन्हें अलविदा कहने का समय आ गया है। मेरे अंदर मिली-जुली भावनाएं हैं।”

Opportunity of a lifetime thank you team @vishinduri @ShaaileshRSingh @BrindaPrasad1 @neeta_lulla @rajatsaroraa , Vijendra Parsad ji @ballusaluja @gvprakash @thearvindswami and director A. L. Vijay sir, each and every member of my wonderful crew, thank you thank you thank you

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 12, 2020