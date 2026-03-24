आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी और कास्ट ने अपने अभिनय से दुनियाभर में तहलका मचा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कमाई के मामले में भी यह मूवी कई बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। यहां तक कि पहले वीकेंड पर तो रणवीर सिंह की इस मूवी ने यूएस के बॉक्स ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया और कई हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। ऐसे में हर तरफ इसकी चर्चा होना तो बनता है।

खास बात यह है कि इसकी गूंज अब पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। वहां की एक कंटेंट क्रिएटर ने फिल्म की खुलकर तारीफ की है। अरीशा बाबर नाम की एक कंटेंट क्रिएटर ने मूवी देखने के बाद सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर इसका रिव्यू शेयर किया है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि ‘धुरंधर 2’ में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे दिखाए गए और पाकिस्तानियों को क्या सीखना चाहिए।

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पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ

अरीशा ने अपने वीडियो में कहा, “ईद के मौके पर धुरंधर मूवी देख कर घर वापस आई हूं। एक इंट्रेस्टिंग बात बताती हूं, मैं जैसे ही थिएटर से निकली मैंने न्यूज चेक की, तो पता चला कि फिल्म में जो मुरीद के जो टेररिस्ट कैंप दिखाया गया था, जिसका जिक्र है ‘धुरंधर’ मूवी में उसी के हवाले से खबर आ रही थी कि वहां पर कुछ अनजान गनमैन ने… जिन्होंने फिल्म देखी है, वो तो समझ गए होंगे कि किन अनजान गनमैन की बात हो रही है।”

इसके आगे कंटेंट क्रिएटर ने कहा, “उन्होंने जाकर जो कमांडर था लश्कर-ए-तैयबा का उसे मार दिया। अब बात करते हैं फिल्म की, जो पहले पार्ट की तरह बहुत अच्छी थी। फिल्म ने इमोशनल कर दिया, मेरे आंसू निकल आए थे। चार घंटे तो पता ही नहीं चले, चार घंटे गुजर जाने के बाद भी दिल कर रहा था कि फिल्म आगे चले, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प थी। आखिर में तो काफी दिलचस्प चीजें उजागर हुईं।

पाकिस्तानियों को समझनी चाहिए ये बातें

अरीशा ने आगे कहा, “मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी जहां पर ‘हमजा’ जो लीड किरदार है फिल्म का… वो जब अपनी पत्नी से बात करता है, तो वह उसे ये समझाता है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है। वो न सिर्फ इंडिया के लिए इशू क्रिएट का रही है, बल्कि वो अपनी जनता के भी सगे नहीं है और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ये बात समझने की बहुत जरूरत है।”

कंटेंट क्रिएटर ने लास्ट में कहा, “आपने देखा होगा इस समय बहुत प्राइवेट जेट खरीदे जा रहे हैं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है पाकिस्तान में… पानी की किल्लत हो रखी है… इकोनॉमी डाउन जा रही है, जंग हर जगह से इन्होंने शुरू की हुई है और प्राइवेट जेट खरीदे जा रहे हैं। आपने हर जगह से ही दुश्मन मोल ले रखे हैं और इस समय पाकिस्तान घिरा हुआ है।

अब आप सोचे कि ये प्राइवेट जेट लेकर ये लोग तो चले जाएंगे और इसका भुगतान कौन करेगा, आम पाकिस्तानी। इनके करतूतों का अंजाम कौन भुगतेगा आम पाकिस्तानी। तो इस चीज को भी हाईलाइट किया गया, जो मुझे पाकिस्तानी होने की वजह से अच्छा लगा। इस चीज का एहसास अब होना चाहिए। अब नहीं होगा, तो कब होगा।

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रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने हर जगह तहलका मचा रखा है। आम दर्शक के साथ-साथ सेलेब्स भी फिल्म देखने के बाद इसका रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म की कास्ट की तारीफ कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी शामिल हो गया है। पूरी खबर यहां पढ़ें।