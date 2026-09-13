पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री माहिरा खान ने अपने फैंस के साथ एक बेहद खास खुशखबरी शेयर की है। 41 साल की एक्ट्रेस ने बताया कि वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं। सोशल मीडिया पर उनकी इस घोषणा के बाद फैंस और करीबियों की ओर से उन्हें लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं।

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माहिरा खान ने बेबी बंप किया फ्लॉन्ट

माहिरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए इस नए सफर की झलक दिखाई। फोटो में वह सफेद रंग के बेहद खूबसूरत मैटरनिटी गाउन में नजर आ रही हैं और उनका बेबी बंप भी साफ दिखाई दे रहा है।

अपनी प्रेग्नेंसी की खबर साझा करते हुए महिरा ने लिखा, “हम अपनी जिंदगी के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह की योजना ही सबसे ऊपर होती है।”

Wowww so happy for her!! Her journey was insane 🥹🥹 #mahirakhan pic.twitter.com/ziMDEINqSQ — YumHaj🌻 (@murtumeerab) September 13, 2026

2023 में की थी दूसरी शादी

माहिरा खान ने 2023 में बिजनेसमैन सलीम करीम से एक निजी समारोह में शादी की थी। अब यह कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहा है। महिरा का एक बेटा अजलान भी है, जिसका जन्म 2010 में उनकी पहली शादी अली अस्करी के दौरान हुआ था।

प्रेग्नेंसी की खबर के साथ ही माहिरा के करियर में भी एक खास उपलब्धि जुड़ी है। हाल ही में उन्होंने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में डेब्यू किया, जहां वह कम्यूनिटी इंपैक्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनीं और सिनेमा में अपने योगदान के लिए सम्मानित भी की गईं।

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41 की उम्र में मां बनने का एक्सपीरियंस

एक्ट्रेस माहिरा खान बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस ने फिल्म रईस से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फेस्टिवल में पहुंची माहिरा खान ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि कई सालों बाद दोबारा प्रेग्नेंसी का अनुभव उनके लिए बिल्कुल अलग है।

उन्होंने माना कि इस बार का सफर पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। महिरा ने कहा कि जब वह पहली बार मां बनी थीं, तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, जबकि अब वह 41 की हैं। उनके मुताबिक, इतने सालों में वह भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी बदल चुकी हैं, इसलिए इस बार मदरहुड का एक्सपीरियंस भी पूरी तरह अलग है।