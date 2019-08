Article 370: जम्मू-कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया है। जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेष राज्य का मिलने वाला दर्जा अब वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का जहां देश में कई लोग दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेज सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। दोनों एक्ट्रेस एक के बाद एक ट्वीट कर भारत सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर की। शाहरुख खान की फिल्म रईस में अपोजिट रोल करने वाली माहिरा खान ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया-‘जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उस पर हमें आसानी से खामोश कर दिया गया। ये रेत पर लकीर खींचने जैसा है…जन्नत जल रही है और हम चुपचाप आंसू बहा रहे हैं।’

Have we conveniently blocked what we don’t want to address? This is beyond lines drawn on sand, it’s about innocent lives being lost! Heaven is burning and we silently weep. #Istandwithkashmir #kashmirbleeds — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) August 5, 2019



वहीं बिग बॉस से सुर्खियों में आईं वीना मलिक ने भी भारत सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। वीना ने ट्वीट किया- शर्म है…!!! भारत कैसे धारा 370 को रद्द कर सकता है। कश्मीर अभी भी एक विवादित क्षेत्र है !!!। इसके साथ ही वीना ने अपने एक और ट्वीट में लिखा- एक मिलियन सैनिक बलों के साथ की ताकत के साथ कश्मीर को कर्फ्यू जैसी स्थिति में डाल दिया गया। और इससे साफ तौर जाहिर होता है कि Article 370 को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। ऐसे में यूनाईटेड नेशन की भूमिका को याद किया जाना चाहिए।

Occupying #Kashmir with a force of One Million, putting the entire state under curfew like situation and invoking #Article370 clearly show that Kashmir is being annexed forcefully.

Meanwhile, the @UN ‘s role is a reminder of that of the League of Nations.#StandwithKashmir — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) August 5, 2019

इससे पहले वीना ने कश्मीर में भारतीय सेना को लेकर भी एक ट्वीट किया था जिसको लेकर उनको काफी ट्रोल होना पड़ा।

Shame…!!!

How can india revoke Article 370 Kashmir is still a disputed territory!!! #Article370#Article370Abolished — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) August 5, 2019

वीना ने कहा था-‘भारतीय सेना ऐसे अत्याचारों का सहारा लेकर कश्मीरियों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से नहीं रोक सकती, स्वतंत्रता कश्मीरी लोगों का मौलिक अधिकार है और कोई भी उन्हें बल के प्रयोग से उनके मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।

