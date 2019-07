Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के किंग खान इस समय द लॉयन किंग के हिंदी वर्जन को लेकर काफी चर्चा में हैं। शाहरुख ने इस फिल्म में डब किया है। साथ ही बेटे आर्यन ने भी इस फिल्म में अपनी आवाज दिए हैं। शाहरुख खान ने जहां मुफासा (फादर लायन) के लिए डब किया है तो वहीं आर्यन ने सिंबा (बेबी लॉयन) को आवाज दी है। शाहरुख के इसी डब के लिए पाकिस्तनी एक्टर शान शाहिद ने उनका मजाक उड़ाया था जिसके बाद लोग उसे ही ट्रोल करने लगे। एक्टर ने शाहरुख खान के लिए लिखा था- ‘प्लीज हिंदी डब कर इस आइकॉनिक फिल्म को ना खराब करें…शाहरुख खान के वॉइस ओवर में कोई अंतर नहीं है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो अपनी फिल्मों के लिए करते हैं। कम से कम लॉयन्स डब के लिए उन्हें अपने वॉयस एक्सप्रेशन को बदलना चाहिए था।’

हालांकि द लॉयन किंग के जिस प्रोमो को पाकिस्तानी एक्टर शाहरुख खान की आवाज समझ कर ट्रोल करने की कोशिश की वो असल में शाहरुख की आवाज है ही नहीं। ये प्रोमो तो उनके बेटे आर्यन खान का है, जो सिम्बा के करेक्टर को अपनी आवाज दे रहे हैं।

James Earl Jones must be laughing.. what Shahrukh failed to understand if that the characters in the film are sketched according to the dubbing artists facial expressions .. if you see simba he resembles Matthew brodrick

पाकिस्तानी एक्टर का ट्वीट काफी वायरल हुआ था जिसपर शाहरुख के फैंस काफी नाराज हो गए और एक्टर को ट्रोल करने लगे। एक्टर को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा- सर पहले तो ये शाहरुख खान की आवाज ही नहीं है। दूसरी बात कोई आप को फोर्स नहीं कर रहा कि आप द लॉयन किंग का हिंदी वर्जन देखे।

If you don’t like the idea, watch the Hollywood version. But otherwise keep your mouth shut and your opinions to yourself. It was just such kind of criticism that destroyed #Zero and made SRK take a break. Just think before you speak!

