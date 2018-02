तमाम भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके पाकिस्तानी कलाकार साजिद हसन को हेयर ट्रांसप्लांट कराना महंगा पड़ गया। असल में उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट कराने का फैसला किया लेकिन इलाज गलत हो जाने के चलते उनके सर में बड़ा सा जख्म बन गया। ओमर आर. कुरैशी के ट्विटर हैंडल से उनका एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें आप साजिद को अपनी दिक्कत बयां करते देख सकते हैं। 43 सेकंड के इस वीडियो में साजिद बता रहे हैं कि गलत इलाज या डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनके साथ ऐसा हुआ है।

वीडियो में वह यह भी बता रहे हैं कि उनको हुई इस दिक्कत के चलते पिछले काफी वक्त से उन्हें और उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वीडियो में साजिद अपने फैन्स को यह भी बता रहे हैं कि यदि वे हेयर ट्रांसप्लांट कराने का विचार कर रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से ही कराएं। 2 लाख से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा जा चुका है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि साजिद के सर में बड़ा सा जख्म बन गया है और यह दृश्य विचलित कर देने वाला है।

NOTE: यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है

Well known Pakistani actor Sajid Hasan recently decided to have a hair transplant done — on the insistence of a friend who did the operation – see the result

(Warning: Graphic) pic.twitter.com/qraZCVvUCr

— omar r quraishi (@omar_quraishi) February 3, 2018