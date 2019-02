बच्ची को पोलियो ड्रॉप पिलाने से किया इनकार, फवाद खान के खिलाफ FIR दर्ज

Fawad Khan Booked: बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, फवाद खान की पत्नी सदफ खान ने अपनी बच्ची को पोलियो की दवा पिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक्टर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने वाली टीम फवाद खान के घर भी पहुंची थी। आरोप है कि फवाद की पत्नी ने पोलियो टीम को बच्ची को दवा पिलाने से मना कर दिया, साथ ही टीम के साथ गलत व्यवहार भी किया गया।

ऐसे में पोलियो टीम ने लाहौर पुलिस में अपनी लिखित शिकायद दर्ज कराई। लाहौर पुलिस ने भी शिकायत पर कार्यवाई की। पोलियो टीम फैसल शहर में स्थित अभिनेता खान के घर बच्ची को पोलियो की दवा पिलाने पहुंची थी। लेकिन एक्टर की पत्नी ने बच्ची को दवा पिलाने नहीं दी। बता दें, पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पोलियो की बीमारी का बसेरा है। पोलियो से अपंग होने या मौत का खतरा रहता है। पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पोलियो अभियान के तहत घर-घर में बच्चों को दवा पिलाने का काम जारी है।

FIR registered against fawad khan – after refusing polio drops to his child. Apparently The team lead by DC was insulted and threatened according to FIR. pic.twitter.com/Bp9YW2VOcD

