बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक कार्यक्रम में नजर आई थीं। पति और एक्टर विक्की कौशल के साथ पहुंचीं कैटरीना ने पैपराजी के लिए पोज दिए। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन तस्वीरों में कैटरीना के लुक को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स उनके वजन को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं। जिसे लेकर अब पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने वीडियो शेयर किया है और ऐसा करने वालों की सोच को गलत बताया है।

कैटरीना कैफ ने नवंबर 2025 में बेटे वियान को जन्म दिया था। इसके बाद कैटरीना ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली। हाल ही में कैटरीना फिल्म निर्माता कुकू कोहली के निधन पर नजर आई थीं और अब वो अंबानी परिवार की गणेश पूजा में पहुंचीं।

कैटरीना के अपीयरेंस के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके शरीर और वजन को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि, फैंस ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए एक्ट्रेस का बचाव किया। मगर अब कैटरीना के साथ फिल्म ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ में काम कर चुके पाकिस्तानी एक्टर अली जफर भी उनके समर्थन में सामने आए हैं।

अली जफर ने कैटरीना के ट्रोल्स को दिया जवाब

अली जफर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए महिलाओं के शरीर को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुरुषों को यह सोच बदलने की जरूरत है कि किसी महिला का शरीर उनकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए।

एक्टर ने कहा कि अगर कोई महिला समाज के बनाए ‘परफेक्ट’ बॉडी मानकों पर फिट नहीं बैठती तो उसके बारे में नकारात्मक बातें करना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति अपनी निजी परेशानियों और संघर्षों से गुजर रहा होता है, इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु होना जरूरी है।

अली जफर ने पुरुषों पर भी बनाए जाने वाले बॉडी इमेज के दबाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर पुरुष से सिक्स पैक या लीन बॉडी की उम्मीद करना भी सही नहीं है। उनके मुताबिक, दूसरों के शरीर की आलोचना करना स्वस्थ सोच नहीं है और लोगों को अपनी इस सोच को पहचानकर सुधारने की जरूरत है।

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‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ में साथ काम कर चुके हैं अली और कैटरीना

अली जफर और कैटरीना कैफ ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ में साथ काम किया था। फिल्म में इमरान खान भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। अली और कैटरीना की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

मां बनने के बाद फिल्मों से दूर हैं कैटरीना

वहीं कैटरीना की बात करें तो उन्हें आखिरी बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘मेरी क्रिसमस’ में विजय सेतुपति के साथ देखा गया था। इसके बाद से उन्होंने किसी नई फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।