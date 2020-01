पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan ) ने हाल ही में दिए गए बयान में बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए कहा था कि पाकिस्तान में बढ़ रहे यौन अपराधों, पोर्नोग्राफी और तमाम तरह के अपराधों के लिए हॉलीवुड के साथ-साथ बॉलीवुड भी जिम्मेदार है। इमरान के इस बयान पर भारत में उनकी काफी आलोचना हुई थी ऐसे में इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान (Reham Khan) ने भी पाक PM पर तंज कसा है।

रेहम खान ने इस मुद्दे पर इमरान खान को खरी-खरी सुनाते हुए लिखा है कि इमरान पाकिस्तान में बढ़ रहे अपराधों और परिवार टूटने के पीछे पश्चिमी सभ्यता खासतौर से हॉलीवुड और बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन वो खुद दो बार तलाकशुदा हैं और अब उसने एक ऐसी महिला के साथ शादी की जो कि उनकी तरह ही तलाकशुदा है। मैं इमरान से पूछना चाहती हूं कि वो खुद कौन सी फिल्म देख रहे हैं।

Imran Khan blames Western culture & Hollywood followed by Bollywood for broken down family system in Pakistan.

Twice divorced himself & now with a married woman who according to them divorced her husband to marry him. Which films has he been watching? https://t.co/FXfer0fCcJ

— Reham Khan (@RehamKhan1) January 24, 2020