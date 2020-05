PIA Plane Crash in Karachi: पाकिस्तान (Pakistan) के कराची में शुक्रवार को एक यात्री विमान उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान क्रैश होने से अब तक 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बीबीसी में छपी खबर के अनुसार इस विमान में 99 लोग थे जिसमें 91 यात्री और चालक दल के आठ लोग सवार थे। इस खबर पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग (Tanujj Garg) ने रिएक्ट किया है।

तनुज गर्ग ने इस घटना पर शोक जताते हुए ट्वीट कर लिखा, ‘दुखद खबर. # PK8303 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का लाहौर से कराची जा रहा विमान लैंडिंग से एक मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कराची के जिन्ना हवाई अड्डे के पास स्थित मॉडल कॉलोनी में यह कई घरों पर गिरा है।’ तनुज गर्ग ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है।

More tragic news. #PK8303 (an old #A320 plane, reg: AP-BLD) from Lahore to Karachi crashed a minute before landing.

It’s fallen into several houses in Model Colony, near #Karachi‘s Jinnah airport.

Prayers.#Lahore #PIA #planecrash #aviation pic.twitter.com/eje93oELX9

— TANUJJ GARG (@tanuj_garg) May 22, 2020