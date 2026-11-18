कॉमेडियन समय रैना की पॉपुलैरिटी भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी खूब हो गई है। समय जबसे अपना रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ लेकर आए हैं, उनके चर्चे देशभर में होने लगे हैं। पहले सीजन पर खूब विवाद और कानूनी पचड़े होने के बाद अब ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का सीजन 2 भी हिट हो चुका है। शो की तरक्की को देखते हुए पाकिस्तान ने अब इसे कॉपी भी कर लिया है।

9 नवंबर को ‘पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट’ नाम से शो का ऐलान हुआ था। 11 नवंबर को जाने माने कॉमेडियन शकील सिद्दीकी और रौफ लाला ने मिलकर राखी सावंत के साथ एक वीडियो शेयर किया। इसमें समय के शो और उसके पाकिस्तानी वर्जन को लेकर बात की गई। अब शो का पहला एपिसोड भी रिलीज होकर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इसकी तरफ खिंच चुका है।

क्या है पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट?

कुछ दिन पहले ‘पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट’ के मेकर्स ने शो के पैनल से जनता को रूबरू करवाया था। इसमें शराहबिल सिद्दीकी, माथिरा, मुजजमिल मेसिया और उस्मान मजहर थे। शराहबिल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं। उस्मान को अपनी स्टैंड-अप कॉमेडी के लिए जाना जाता है। माथिरा पाकिस्तान की पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं। शो के प्रोमो में पाकिस्तान के फेमस टीवी शो ‘सुनो चंदा’ और ‘दर-ए-निजात’ के एक्टर अदनान शाह टीपू को भी बतौर गेस्ट शो पर देखा जा सकता है। उनके अलावा फिरोज खान और हुमैमा मलिक भी ‘पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट’ में नजर आएंगे।

शो के लेटेस्ट प्रोमो में माथिरा को एक कंटेस्टेंट के गाली-गलौच करने पर आपत्ति जताते देखा जा सकता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस शो के वीडियोज को पाकिस्तानी जनता से काफी आलोचना मिल रही है। इसके अलावा भारतीय जनता शो का मजाक उड़ाते हुए उनपर नकल करने के आरोप लगा रही है।

ट्रोल हुआ पाकिस्तानी वर्जन

‘पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट’ के एक प्रोमो पर एक यूजर ने कमेंट किया, ‘तुम लोगों को कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं आता क्या? यह तो पूरा भारत का कॉपी है।’ दूसरे ने लिखा, ‘हर मास्टरपीस की चीप कॉपी होती है।’ एक और ने लिखा, ‘समय रैना इन लोगों को नोटिस भेजो।’ एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘कॉपी करो तो नाम तो बदल लिया करो।’

Pakistan ne INDIA GOT LATENT ki copy kar Pakistani Got latent show bna diya .



Original banana sb ke bas ki baat nahi isiliye Ctrl+C, Ctrl+v se hi kaam chala liya .😂😂 pic.twitter.com/JbGWoLHZFN June 28, 2026

इंस्टाग्राम पर ही नहीं बल्कि एक्स (पहले ट्विटर) पर भी इस शो के क्लिप्स वायरल हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘पाकिस्तान ने इंडियाज गॉट लेटेस्ट की कॉपी कर पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट बना दिया। ओरिजिनल बनाना सबके बस की बात नहीं इसलिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से ही काम चला लिया।’ दूसरे ने लिखा, ‘ये लोग चोर हैं। ये चोरी ही करते हैं।’ एक और यूजर ने कमेंट किया, ‘कॉपी करने की भी कोई सीमा होती है। इन्होंने ने वो शो का कॉन्सेप्ट पूरा उठा लिया। इन्होंने सबकुछ भारत से उठाया है। ये लोग अपना खुद का आइडिया लाने के काबिल हैं। कॉपी करना आसान है, लेकिन मजाकिया ढंग हमारा कहां से लाओगे?’

पहले भी पाकिस्तान ने की है कॉपी

यह पहली बार नहीं है जब किसी पाकिस्तानी शो की तुलना भारतीय प्रोडक्शन से हुई हो। पाकिस्तानी रियलिटी शो ‘तमाशा’ की तुलना अक्सर ‘बिग बॉस’ से होती है। पाकिस्तानी टीवी शो ‘चना जोर गरम’ पर कई बार इल्जाम लगाए गए हैं कि यह भारतीय कॉमेडी शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ की कॉपी है। शो के राइटर आतिश कपाड़िया और रोशेश साराभाई का रोल निभाने वाले एक्टर राजेश कुमार ने सार्वजनिक रूप से इसकी आलोचना भी की थी।

समय रैना के शो की बात करें तो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ की शुरुआत 2024 में हुई थी। इस शो में गाली-गलौच भरी भाषा और विवादित जोक्स की वजह से समय रैना की खूब आलोचना हुई थी। 2025 में रणवीर इलाहाबादिया की एक अभद्र टिप्पणी के चलते शो बंद हो गया था। समय रैना कानूनी पचड़े में फंस गए थे। उनके खिलाफ काफी FIR हुईं, फिर कोर्ट केस हुआ था। जून 2026 को शो का दूसरा सीजन रिलीज किया गया, जो फिलहाल हिट हो चुका है।