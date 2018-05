हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस और ‘पाकीजा’ की अभिनेत्री रह चुकीं गीता कपूर का बीते शनिवार देहांत हो गया। गीता कपूर की मौत के करीब 30 घंटे के बाद उनकी बेटी अराध्या उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पहुंचीं। अपने अंतिम सांसों के दौरान गीता कपूर बेटे राजा का इंतजार करती रहीं। लेकिन इस बीच राजा अपनी मां गीता से मिलने नहीं पहुंचे। वहीं सीबीएफसी मेंबर अशोक पंडित और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी गीता कपूर की मदद के लिए आगे आए थे। इसके चलते पंडित ने बताया कि गीता कपूर विले पार्ले के एक अस्पताल में थीं। दो दिन से वह अपने बेटे राजा का इंतजार कर रही थीं। गीता कपूर की मौत के 30 घंटे बाद उनकी बेटी अराध्या उनके पास पहुंचीं। इसके बाद पंडित और रमेश तौरानी में से किसी को भी बताए बगैर वह अपनी मां का अंतिम संस्कार कर आईं।

स्पॉट बॉय के मुताबिक, अशोक पंडित ने कहा- मैंने मामले में जानकारी के लिए डॉक्टर से बात करना चाहा। इसके लिए मैंने उन्हें फोन किया। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि गीता कपूर की अंतिम यात्रा हो चुकी है। उनकी बेटी अराध्या ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी बेटी नहीं चाहती थीं कि कोई उस समय वहां हो।

We requested her to inform us, people from the film industry, doctors & the sisters of the old age home – the time of cremation as we want to be a part of her final journey. But she refused. Sad!

इस बीच उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा- लेट एक्ट्रेस गीता कपूर की बेटी और बहन ने उनका अंतिम संस्कार किया। लास्ट लाइट। हमने ओलडएज होम की सिस्टर अर्चना से भी कहा था कि हमें इनफॉर्म करें, जब भी उनके घर से कोई आए। ताकि हम भी उनकी आखिरी यात्रा में शामिल हो सकें। क्योंकि हम उनके दर्द के साथ खड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुखद।’

When I asked her as to why she did not turn up until now? She said she was not aware of the fact that her mother is serious and is in an old age home. Dr.Tripathi & I kept mum because we knew that this ‘daughter’ was lying…

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 27, 2018