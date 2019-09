Priyanka Chopra: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर की खूब चर्चा है। इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस संग पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात नजर आ रही हैं। तस्वीर की चर्चा इसलिए चारों तरफ हो रही है क्योंकि हाल ही में इस एक्ट्रेस ने प्रियंका चोपड़ा सहित बॉलीवुड को अपने निशाने पर लिया था। एक्ट्रेस यूएस ओपन मैच के दौरान निक को देख इतनी एक्साइटेड हो गईं कि दौड़ कर उनसे मिलने गईं। महेविश ने यह तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

Guess who I ran into at the US Open Men’s Semi Finals in New York! One thing we both agreed on was that we were both rooting for @rafaelnadal !@nickjonas @usopen @emirates pic.twitter.com/9rmRb62K12 — Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) September 7, 2019

तस्वीर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, अंदाजा लगाइए न्यूयॉर्क में यूएस ओपन मैन्स के सेमी फाइनल में मैं किससे मिलने के लिए भागी? एक बात पर हम दोनों ही सहमत होंगे कि हम दोनों राफेल नडाल के लिए चीयर कर रहे थे’। पिछले दिनों पाक एक्ट्रेस मेहविश ने दो पड़ोसियों के बीच युद्ध को प्रोत्साहित करने वाली बात पर प्रियंका पर जमकर निशाना साधा था। एक्ट्रेस ने तब अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर प्रियंका की आलोचना की थी। ऐसे में अब प्रियंका के पति के साथ फोटो शेयर करने पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है।

Who is she? A fan of @nickjonas or Fan of @priyankachopra? It good to see how humble he is with his fans or Priyanka’s fan. — Simi Chahal (@Simichahall) September 7, 2019

कुछ लोग प्रियंका पर चुटकी ले रहे हैं तो कुछ लोग एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- यह कौन है। निक जोनस की फैन या प्रियंका चोपड़ा की। यह देखना अच्छा है कि वह अपने प्रशंसकों या प्रियंका के प्रशंसकों के साथ कितना विनम्र होते हैं। एक यूजर ने एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए लिखा- तुम प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर की मेड के लिए ठीक हो।

You are good for priyanka and nick house maid — devil (@Thereshamrana) September 7, 2019

वहीं एक यूजर ने निक के लिए लिखा- मैं नहीं सोचता कि उन्हें पता है कि उनकी पत्नी को एक महीने पहले ही रोस्टेड किया था।

I dont think he knows that you roasted his wife a month back. — Asad Sultan (@AsadSultan18) September 7, 2019

एक यूजर ने कमेंट किया- यह देखो एक नौकरानी कैसे प्रियंका के पति के पीछे पड़ी है।

