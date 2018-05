‘जूली 2’ के बाद अब विजय माल्या पर फिल्म बनाने जा रहे पहलाज निहलानी!

फिल्म जूली 2 के को-प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं। दरअसल, पहलाज निहलानी अब विजय माल्या पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में मेन लीड में गोविंदा होंगे। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहलाज निहलानी कहते हैं- मैंने विजय माल्या की जिंदगी से इंस्पायर्ड फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म में गोविंदा मेन लीड में हैं। फिल्म में गोविंदा का बदला हुआ रूप और गजब का अवतार देख कर ऑडियंस सरप्राइज हो जाएगी। यह फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनिंग होगी।

पहलाज की फिल्म का नाम रंगीला राजा होगा। फिल्म में विजय माल्या की जिंदगी से जुड़े हर पहलों पर फोकस रखा जाएगा। फिल्म में गोविंदा विजय का रोल निभाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में फिल्म का एक गाना भी शूट कर लिया गया है। इस पर अभी तक पहलाज ने ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी है।

बता दें, कुछ वक्त पहले ही दीपक शिवदेसानी के निर्देशन में बनी फिल्म जूली 2 को पहलाज निहलानी ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को विजय नैयर और दीपक ने भी को प्रोड्यूस किया था। फिल्म में आर लक्ष्मी लीड रोल में थी। फिल्म काफी बोल्ड थी। इस फिल्म से आर लक्ष्मी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। यह फिल्म शिवदेसानी की साल 2004 में आी ‘जूली’ का सीक्वल पार्ट थी। इस फिल्म में नेहा धूपिया मेंन लीड में थीं।

I have made a movie inspired by the life of Vijay Mallya, and Govinda is in the main lead, audiences will be surprised to see his new avataar. The movie will be completely entertaining: Pahlaj Nihalani, producer & director pic.twitter.com/prYo6ZqQUK

