‘पद्मावत’ देख आलिया भट्ट बोलीं फिल्म में है जादू, दिल खोल कर की रणवीर, दीपिका और शाहिद की तारीफ

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। करणी सेना की कई कोशिशों के बाद भी वह फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सके। इसके चलते 25 जनवरी को फिल्म रिलीज की गई और दर्शकों ने न सिर्फ देखी बल्कि फिल्म की खूब तारीफें भी की। वहीं बॉलीवुड के कई सितारों नें फिल्म की खूब सराहना की। नील नितिन मुकेश ने तो अपने ट्वीट में संजय लीला भंसाली को हिंदी सिनेमा का भगवान बता दिया।

इसके अलावा आलिया भट्ट ने भी फिल्म देखने के बाद दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और संजय लीला भंसाली की फिल्म और उनके कामों की तारीफें की हैं। आलिया अपने पहले ट्वीट में रणवीर सिंह की तारीफ करती हैं। आलिया लिखती हैं, ‘रणवीर सिंह तुम बहुत शानदार हो। तुमने ये कैसे किया? कमाल कर दिया। पद्मावत पूरी तरह से जादू से भरी है।’

फिल्म में दीपिका की तारीफ करते हुए आलिया ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘DP कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है? सबसे ज्यादा दिलकश थी तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी आंखें। जिन्होंने फिल्म में कमाल कर दिया।’

Ranveer Singh you magnificent person! How you’ve done this??? Epic epic epic! Blown me away and how! Pure magic in Padmavat!!!!!! @RanveerOfficial #Padmavat — Alia Bhatt (@aliaa08) January 25, 2018

शाहिद के लिए आलिया लिखती हैं, ‘ और आखिर में शाहिद मेरे दोस्त तुम हर कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से निभाते हो और हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। फिल्म में तुम्हारे कई सीन जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। ‘

DP how can a human being look soooooo stunning!!! But what’s even more stunning is your strength and your eyes and everything you did in this film! @deepikapadukone — Alia Bhatt (@aliaa08) January 25, 2018

आलिया ने फिल्म डायरेक्टर संदय लीला भंसाली के लिए भी एक ट्वीट लिखा। इस ट्वीट में आलिया लिखती हैं, ‘संजय सर, आपने कमाल कर दिया। आपने हमें एक दुनिया दे दी है। आपके दूसरे मैजिक के लिए इंतजार लंबा हो रहा है। इस एक्पीरियंस को देने के लिए शुक्रिया।’

And last but definitely not the least my dear friend @shahidkapoor!!!! How you manage to make every character look like you belong there amazes me. Gave me soo many moments of goose flesh! #Padmaavat — Alia Bhatt (@aliaa08) January 25, 2018

Sanjay sir you have nailed it once again with the world you’ve given us! Can’t wait for your next magical piece already! Running out of big beautiful words to describe your films Thank you for this experience 🙂 #SanjayLeelaBhansali — Alia Bhatt (@aliaa08) January 25, 2018

Just witnessed HISTORY. Felt like I was right there. Every second of watching this epicness made me a bigger fan of #SanjayLeelaBhansali the GOD of Indian cinema. #Padmavat — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) January 24, 2018

