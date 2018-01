संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म ‘पद्मावत’ को सेंसर बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट से रिलीज की अनुमति मिल चुकी है लेकिन बावजूद इसके इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री सूरज पाल अमू कांग्रेस पार्टी में विद्रोह कर चुके नेता शहजाद पूनावाला से भिड़ गए। बहस के दौरान सूरज पाल ने शहजाद से कहा- क्या आप दीपिका के भाई हैं? असल में शहजाद फिल्म को रिलीज किए जाने के पक्ष में बोल रहे थे।

बहस के दौरान जब शहजाद ने यह कहा कि यह तो दीपिका की नाक काटने जा रहे थे ना। तो इस पर अमू भड़क गए और उन्होंने शहजाद से पूछा- आप दीपिका पादुकोण के भाई हैं क्या? इस पर शहजाद ने आवाज बुलंद करते हुए कहा- मैं हर उस व्यक्ति का भाई हूं जो इस देश को गौरवान्वित करने का काम कर रहा है और हर उस बंदे के खिलाफ हूं जो उसकी नाक काटने का काम करता है। इस पर अमू ने कहा कि मैं भी उस मां का बेटा हूं जिस पर पिक्चर बनी है।

