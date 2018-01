25 जनवरी को ही रिलीज होगी ‘पद्मावत’, निर्माताओं ने की पुष्टि

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ की ऑफिशियल रिलीज डेट जारी कर दी गई है। ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। फिल्म तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फिल्म के रिलीज को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है।

इस फिल्म का इंतजार पिछले काफी समय से किया जा रहा है। वहीं निर्माताओं ने फिल्म के नए टाइटल के साथ पोस्टर भी जारी कर दिया है। सेंसर ने पांच मॉडिफिकेशन के साथ फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया है। इस सर्टिफिकेट वाली फिल्में नाबालिग बच्चों को अकेले देखने की अनुमति नहीं है। संजय लीला भंसाली की फिल्म देश की पहली ऐसी हिंदी फिल्म होगी जो आईमैक्स 3D हिंदी में रिलीज होगी। इसकी जानकारी फिल्म के निर्माता वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स एंड भंसाली प्रोडक्शन ने दी है।

Get ready to witness the epic tale #Padmaavat on 25th January 2018, in theatres near you!Now also in 3D, Imax 3D, Tamil & Telugu! @filmPadmaavat @RanveerOfficial @shahidkapoor pic.twitter.com/K6vxrPYSK1

— Deepika Padukone (@deepikapadukone) January 14, 2018