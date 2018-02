Padmaavat Box Office Collection Day 9: 200 करोड़ की तरफ बढ़ रही भंसाली की मल्टीस्टारर फिल्म

Padmaavat Box Office Collection Day 9: संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म ‘पद्मावत’ 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लगातार 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। फिल्म का अब तक का कुल बिजनेस 166 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। फिल्म से जुड़े विस्तृत आंकड़ों की बात करें तो इसने बुधवार को प्रिव्यु शोज में 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले गुरुवार को फिल्म का बिजनेस 19 करोड़ रुपए था। शुक्रवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपए और शनिवार 27 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म का बिजनेस 31 करोड़ रुपए रहा और सोमवार को इसने 15 करोड़ रुपए कमाए।

मंगलवार और बुधवार को फिल्म द्वारा की गई 15 करोड़ और 14 करोड़ की कमाई के बाद बुधवार और गुरुवार को इसके बिजनेस में थोड़ी गिरावट आई और इसने 12.50 करोड़ व 11 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म का अब तक कुल बिजनेस 166 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। लंबे वक्त तक विवादों में रही फिल्म पद्मावत के बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके कहा कि फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म बाजीवार मस्तानी के लाइफटाइम कलेक्शन को क्रॉस कर जाएगी।

#Padmaavat is expected to surpass *lifetime biz* of #BajiraoMastani in Weekend 2… Will emerge SLB’s HIGHEST GROSSER… Wed [limited previews] 5 cr, Thu 19 cr, Fri 32 cr, Sat 27 cr, Sun 31 cr, Mon 15 cr, Tue 14 cr, Wed 12.50 cr, Thu 11 cr. Total: ₹ 166.50 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 2, 2018