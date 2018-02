Padmaavat Box Office Collection Day 7: रिकॉर्ड कमाई…150 करोड़ के आंकड़े से बस एक कदम दूर भंसाली की फिल्म

Padmaavat (Padmavati) Box Office Collection Day 7: संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म ‘पद्मावत’ 150 करोड़ के आंकड़े के काफी करीब पहुंच चुकी है। फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 143 करोड़ रुपए हो चुका है। दीपिका पादुकोण. शाहिद कपूर और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ ने मंगलवार को कुल 14 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने पेड प्रिव्यु शोज से बुधवार को 5 करोड़ रुपए कमाए थे और गुरुवार को रिलीज डे पर इसने 19 करोड़ रुपए की कमाई की। शुक्रवार को फिल्म का कुल बिजनेस 32 करोड़ रुपए रहा।

शनिवार को इसने 27 करोड़ रुपए कमाए जबकि रविवार को इसने अब तक की सबसे ज्यादा यानि 31 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म सोमवार को भी 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाने में कामयाब रही और मंगलवार को 14 करोड़ रुपए की कुल कमाई को यदि जोड़ लिया जाए तो इसका अब तक का कुल बिजनेस 143 करोड़ रुपए हो गया है। लंबे वक्त तक विवादों में रही यह फिल्म सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीज की अनुमति मिलने के बाद ही देश भर में रिलीज की जा सकी है।

फिल्म के बिजनेस के अलावा यदि बाकी चीजों की बात करें तो संजय लीला भंसाली को फिल्म को देश भर में रिलीज करने के लिए बड़ी लम्बी जद्दोजहत करनी पड़ी। सीबीएफसी द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद भी फिल्म को चार राज्यों ने सुरक्षा की दृष्टि से बैन कर दिया था। इसके बाद मेकर्स सुप्रीम कोर्ट गए जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। कोर्ट द्वारा फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दिए जाने के बाद भी दो राज्यों ने पुनर्विचार याचिका डाली थी जिसे खारिज कर दिया गया था।

#Padmaavat shows no signs of slowing down… Biz is SUPER-STRONG on weekdays… Wed [limited previews] 5 cr, Thu 19 cr, Fri 32 cr, Sat 27 cr, Sun 31 cr, Mon 15 cr, Tue 14 cr. Total: ₹ 143 cr. India biz.

Overseas opening weekend: approx $ 12 million [₹ 76.24 cr]. OUTSTANDING!

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 31, 2018